Unfall am Heumarkt Fußgänger in Köln von Auto angefahren – tot

Beim Überqueren einer Straße ist ein 35-jähriger Mann am Freitagabend in der Kölner Innenstadt von einem Auto angefahren worden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Der Mann wollte demnach zusammen mit einer Gruppe am Heumarkt die viel befahrene Zufahrt zur Deutzer Brücke überqueren. Dabei wurde der 35-Jährige, der als letzter ging, von einem Wagen erfasst. Der 34 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.