Weltweite Fahndung Tödliche Schüsse auf Ex-Rocker – Kölner Polizei identifiziert zwei Verdächtige

Wie die Kölner Polizei am Freitag mitteilte, haben Einsatzkräfte am Morgen unter Beteiligung von Spezialeinheiten drei Kölner Wohnungen in den Stadtteilen Höhenberg, Porz-Eil und Neustadt-Süd durchsucht. Die Polizisten trafen die Beschuldigten dort aber nicht an. „Es besteht der Verdacht, dass sich die beiden Männer ins Ausland abgesetzt haben“, sagt ein Sprecher.