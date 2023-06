Hauptzollamt Köln Zoll zieht Falschgeld und kiloweise Drogen aus dem Verkehr

Im zweiten Fall wurde auf der A61 Richtung Koblenz das Fahrzeug eines 34-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann habe sich die per Wischtest festgestellten Kokainrückstände an seinen Händen angeblich nicht erklären können. In seinem Auto spürten die Zollbeamten die Drogen und das Falschgeld unter dem Beifahrersitz zwischen Unterbodenverkleidung und Fahrzeugboden auf.