35-Jähriger tot Rätsel um erschossenen Mann aus Köln — Mord im Rockermilieu?

Nach Schüssen auf zwei Spaziergänger in Köln prüft die Polizei, ob es sich um einen gezielten Mord im Rockermilieu handelt. Ein 35-jähriger Mann und seine 28-jährige Begleiterin waren am Samstagnachmittag, 28. Mai, im Kölner Böckingpark von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Der 35-Jährige wurde getötet, die Frau erlitt lebensgefährliche Schussverletzungen. Ärzte kämpften am Montag weiter um ihr Leben. Die Fahndung nach den Tätern lief.