Bahnlinie von Solingen nach Köln Favorit für Haltepunkt in Landwehr steht

Geht es nach den Städten Solingen und Langenfeld, werden in einigen Jahren im Bereich der Kreuzung Landwehrstraße / Wipperauer Straße wieder Züge halten. Denn wie aus einer Beschlussvorlage der Stadt Solingen für die nächste Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen in der kommenden Woche hervorgeht, haben sich die Kommunen zusammen mit dem Kreis Mettmann nun auf die Kreuzung direkt an der Stadtgrenze Solingen / Langenfeld als Favoriten für den Standort eines zukünftigen Haltepunktes an der Bahnlinie von Solingen nach Köln verständigt.