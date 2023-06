Hinweise auf Gewalteinwirkung Anwohner finden Leiche in Kölner Parkanlage

In Köln haben Anwohner in einer Parkanlage eine männliche Leiche gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der Tote am Freitagvormittag im Stadtteil Bilderstöckchen entdeckt. Er sei noch nicht abschließend identifiziert, hieß es. Es gebe jedoch Hinweise, die auf eine äußerliche Gewalteinwirkung hindeuten könnten.