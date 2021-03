Einsatz in Deutz : Polizei rettet 16-Jährigen von Bahnhofsdach der Kölner Messe

Köln Ein 16-Jähriger hat am Samstag für einen Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof der Messe in Köln-Deutz gesorgt. Der Jugendliche war auf der Flucht vor der Polizei auf das Dach geklettert.

Der 16-Jährige soll beim Anblick der Bundespolizisten die Flucht ergriffen haben: Er überquerte das Gleis 1 des Bahnhofs an der Messe und kletterte über einen Zaun auf ein Vordach, berichtet die Polizei. Dort sei er herum gesprungen und habe mehrfach versucht, dass Dach zu verlassen, das jedoch umstellt war. Weitere Polizisten sperrten das Gleis für den Zugverkehr und räumten den Bahnsteig, wo sich bereits Schaulustige zusammen gefunden hatten, berichte die Beamten.

Da der 16-jährige Leverkusener drohte, sich in den Innenhof zu stürzen, alarmierten die Bundespolizisten auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt. Schlussendlich konnten die Beamten den Dachkletterer beruhigen und retteten ihn vom Dach, teilt die Polizei mit.

Eine Ärztin entschied, dass bei dem Jugendlichen keine suizidalen Absichten zu erkennen seien, der 16-Jährige wurde mit einem Platzverweis entlassen. Dem polizeilich bereits in Erscheinung Getretenen steht nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch bevor.

