Prozess in Köln : 81-Jährige vergewaltigt – Pfleger zu Haftstrafe verurteilt

Köln Ein Pfleger ist am Freitag vom Kölner Landgericht wegen der Vergewaltigung einer 81 Jahre alten Patientin zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Kostenpflichtiger Inhalt Das Urteil stützte sich weitgehend auf Videoaufnahmen. Die Tochter hatte im Schlafzimmer ihrer Mutter eine Kamera mit Bewegungsmelder angebracht, die die Taten aufgezeichnet hatte. „Die Bilder zeigen in scharfen Bildern das Tatgeschehen“, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Hintergrund der Kamerainstallation war aber kein Verdacht gegen den 63-Jährigen. Vielmehr habe die Tochter so von ihrem Arbeitsplatz in der Nachbarwohnung einen Blick auf ihre Mutter werfen können, wenn diese mal unbeaufsichtigt war.