Torsten Weist hört beim Fußball-A-Ligisten auf Ulf Deutz wird wieder Trainer beim SV Budberg

Mit dem Abstiegskampf in der Kreisliga A wird der SV Budberg II wohl nichts mehr zu tun haben. Nach dem spät eingefahrenen Klassenerhalt unter Daniel Kühn steht der Aufsteiger der Vorsaison mit 36 Zählern aus 26 Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz. Der SVB blieb nach den zwei Auftaktniederlagen im neuen Jahr zuletzt fünf Spiele in Folge ungeschlagen und liegt bereits 17 Punkte über dem Strich. Und doch wird es in der zweiten Budberger Mannschaft im Juni den nächsten Trainerwechsel geben. Torsten Weist macht nach dann zwölf Monaten nicht weiter.