Video im Internet aufgetaucht : Mann zeigt in Köln öffentlich Hitlergruß

Hitlergruß und „Sieg Heil“-Ruf in Begleitschutz Imbiss am Eigelstein Heute erreichten uns mehrere Berichte und ein Video von einem Vorfall am Kölner Eigelstein am gestrigen Mittwochabend. Auf dem Video ist zu sehen, wie aus der „Fressbud am Eigelstein“ die erste Strophe des Deutschlandliedes tönt. Laut mitgegrölt vom mutmaßlichen Betreiber der Imbissbude, der dazu auch noch den Hitlergruß zeigt und sich beschwerende Passant*innen mit Sieg Heil anpöbelt. Laut Zeugen*innen, wurde er von der Polizei kurzzeitig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Diese offen zur Schau gestellte Naziprovokation an der Fressbud kommt allerdings nicht überraschend. Die Fressbuud ist schon in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass sich dort öfter Teilnehmer*innen von Nazidemonstrationen in Köln gesammelt hatten und von dort wurden auch schon vorbeiziehende antifaschistische Demonstrationen angepöbelt. Da passt es dann wie die Faust aufs Auge, dass die Fressbud auch der offizielle Anlaufpunkt des im neusten Verfassungsschutzbericht erwähnten rechtsextremen Begleitschutzes Köln am Eigelstein ist. Das Video wurde sowohl uns als auch der Polizei zugesandt.