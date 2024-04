Demokratie in Mettmann Gegen die Hassreden im Internet

Der Termin: Donnerstag, 18. April, 18.30 Uhr. Der Workshop mit Referent Said Rezek findet statt im Mehrgenerationenhaus Mettmann, Am Königshof 17-19. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wegen der eingeschränkten Teilnehmerzahl ist es erforderlich, sich für den Workshop anzumelden. Dies ist möglich per Mail an vielfalt@caritas-mettmann.de. Alle Teilnehmenden werden gebeten, digitale Endgeräte, etwa Smartphone oder Tablet, mitzubringen.Und natürlich sollten die Akkus geladen sein.