Zeugensuche : Graffiti mit ätzender Farbe am Kölner Hansaring sorgen für Sperrung

Köln Die Feuerwehr ist am Morgen zu einem Einsatz an der Bahn-Haltestelle „Hansaring“ in Köln ausgerückt, nachdem ein ätzender Farbstoff auf Fliesen und Glasflächen entdeckt worden war. Die Haltestelle blieb mehrere Stunden gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Bahn-Haltestelle „Hansaring“ ist am Mittwoch ein ätzender Farbstoff auf diverse Oberflächen gesprüht worden - von wem, ist noch unklar. „Der Stoff war auf Glasflächen und Fliesen an der S-Bahn-Haltestelle und im Bereich der U-Bahn-Haltestelle“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Köln.

Ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) kam mit dem Stoff in Kontakt. „Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ist aber unverletzt und konnte seinen Dienst schon wieder aufnehmen“, sagte der Sprecher am Mittag.

Am Nachmittag teilte die Polizei mit, es habe sich um Graffiti gehandelt, die großflächig auf Edelstahlflächen, Wänden und Fliesen aufgesprüht worden waren. Bei der Reinigung hätten die Farben die ätzende Wirkung gezeigt. Während der Reinigungsarbeiten war die Haltestelle für einige Stunden gesperrt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0221 229-0 oder per Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) zu möglichen Verdächtigen sowie frischen Farbschmierereien an Haltestellen und warnt davor, die Flächen zu berühren.

(hsr)