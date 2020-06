Unbekannte Täter : E-Scooter landen im Kölner Mediapark regelmäßig im Wasser

Köln Am Kölner Mediapark machen E-Scooter Probleme. Mitarbeiter der Gebäudeverwaltung ziehen die Tretroller regelmäßig aus dem See. Wer sie ins Wasser wirft, ist unklar.

Wenn wiedermal ein E-Scooter in dem künstlich angelegten See am Mediapark schwimmt, ziehen die Mitarbeiter der Verwaltung ihn mit einem Haken aus dem Wasser, wie eine Sprecherin der „Media Park Köln“ Entwicklungsgesellschaft erzählt. „Es kann ja sein, dass manche Menschen genervt sind von den Rollern, aber mit solchen sinnlosen Aktionen schaden sie nicht den Anbietern, sondern dem See - und vielleicht auch den Tieren darin“, sagt sie. Hechte und Karpfen leben im See, Schildkröten, Enten, ein Schwan und zeitweise auch Wildgänse. Zwei bis drei Roller treiben manchmal in einer Woche im Wasser. Wer sie in den See wirft, ist unklar. „E-Scooter-Hasser, betrunkene Jugendliche, wir wissen es nicht.“