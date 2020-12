Peter Klitzen im Alter von 98 Jahren gestorben : VfR Büttgen trauert um ältestes Vereinsmitglied

Büttgen Im Jahr 1934 ist Peter Klitzen als Mitglied in den VfR Büttgen eingetreten und ihm bis heute 86 Jahre lang treu geblieben. Nun ist das älteste Vereinsmitglied im Alter von 98 Jahren verstorben.

Bereits vor dem zweiten Weltkrieg spielte Klitzen in der Fußball-Jugend des VfR, musste jedoch von Oktober 1940 bis August 1945 als Soldat nach Norwegen seinen Heimatort verlassen. Nach seiner Rückkehr war er einer der Ersten, die wieder auf dem Fußballplatz standen; bei der gewonnen Kreismeisterschaft 1948 führte er den VfR als Kapitän an. 1958 machte Klitzen sein letztes Spiel in der ersten Mannschaft. Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer wechselte er die Sportart und war zehn Jahre lang Leiter der Basketballabteilung. Die Damenmannschaft spielte hochklassig in der Regionalliga, und Klitzens Tochter Margret brachte es sogar zur 27-maligen Nationalspielerin. Klitzen übernahm während seiner Zeit zahlreiche Ehrenämter im Verein und wurde unter anderem mit der goldenen Ehrennadel des Kreissportbundes und des VfR ausgezeichnet. Auch in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büttgen fand Klitzen eine weitere Heimat. Im Jahr 1949 war er Minister beim damaligen Schützenkönig Heinrich Wackerbeck. Das Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz erhielt er als höchste Auszeichnung. Kritzens Leidenschaft galt auch dem FC Schalke 04. Der ehemalige Schalke-Manager Rudi Assauer verlieh ihm höchstpersönlich einen Schalke-Wimpel, und zu seinem 95. Geburtstag überreichte Schalke-Legende Klaus Fischer Klitzen ein Schalke-Trikot.