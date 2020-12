Vorverkauf in Kaarst beginnt am Freitag : Optimismus für Kabarett-Jahr 2021

Vorverkauf in Kaarst beginnt am Freitag

Sebastian Puffpaff wird am 4. Juni in Kaarst auftreten. Foto: Manuel Berninger

Kaarst Der Vorverkauf für die neue Spielzeit startet am Freitag. Kulturmanager Dieter Güsgen ist optimistisch, dass im kommenden Jahr wieder Kabarett in Kaarst stattfinden kann.

Der Vorverkauf für die neue Spielzeit des Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramms 3k* im kommenden Jahr ist gestartet: Ab Freitag (4. Dezember) können Tickets für die Veranstaltungen gekauft werden. Die Spielzeit soll am 16. Januar beginnen – und damit sechs Tage nach Ablauf des Teil-Lockdowns, der am Mittwoch bis zum 10. Januar verlängert wurde. „Das passt wunderbar“, sagt Kulturmanager Dieter Güsgen.

Das vergangene Jahr war für das über die Stadtgrenzen bekannte Kulturprogramm eines zum Vergessen. Umso mehr setzen Güsgen und sein Team auf Besserung. „Wenn es im Frühjahr wieder losgehen kann, dann sind wir bereit. Unser saniertes Albert-Einstein-Forum soll wieder zur guten Stube der deutschen Kleinkunst werden. Die Kaarster können sich auf viele Highlights im Programm freuen“, erklärt Güsgen, der noch nicht absehen kann, wie die Pandemie-Lage im Januar sein wird. „Wir müssen trotzdem optimistisch bleiben und so tun, als wäre nichts passiert“, sagt er.

Karten zu allen Shows werden über das Ticketportal Reservix und AD-Ticket verkauft. Zudem können Kartenwünsche auch per E-Mail an kabarett@kaarst.de gerichtet werden. Komplett neu ist die Webseite www.kabarett-kaarst.de. Dort erhalten die 3k*-Kunden alle Informationen rund um das Programm. Die Webseite bündelt Fotos, Videos, und Programmbeschreibungen. Und selbstverständlich finden sich dort auch Informationen zum Hygienekonzept.

Wegen der weiterhin zu erwartenden Einschränkungen in der Corona-Pandemie werden die Karten und Abos zunächst in geringerer Stückzahl verkauft. Kabarettmanager Elmar Spinnen: „Zunächst werden nur 100 Karten für jede kommende Veranstaltung in den Verkauf gegeben. Je nach Lockerung der Corona–Regeln passen wir das Kartenkontingent entsprechend an.“