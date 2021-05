Jüchen : Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Jüchen

Die Polizei bittet die Jüchener um Hilfe, gesucht wird der Fahrer eines roten Audi. Foto: dpa/Fabian Strauch

Jüchen Den Fahrer eines Audi sucht die Polizei. In der Zeit zwischen Dienstag, 4. Mai, 6.30 Uhr, und Mittwoch, gegen 6 Uhr, kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei an der Hofstraße in Jüchen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, „bei dem sich der Autofahrer oder die Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken