Vorfall in Jüchen : Polizei sucht nach Diebstahl Hinweise zu einer Brosche

Nach einem Trickdiebstahl am Dienstag vergangener Woche, 27. April, in Jüchen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zum Verbleib einer gestohlenen, hochwertigen Brosche. Wie berichtet, hatte sich eine unbekannte Frau einem Senior an der Meisingstraße als angebliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamts vorgestellt und erhielt so Zutritt zur Wohnung des Jücheners. Ohne dass der Bewohner es mitbekam, hatte offenbar auch noch ein Mann die Wohnung betreten. Später stellte der Senior fest, dass aus der Wohnung Schmuck entwendet worden war, darunter die Brosche .Wer etwas zum Verbleib des Schmuckstücks sagen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei .unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.