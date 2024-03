Auto beschädigt Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Anrath

Nach einem Unfall auf der Hindenburgstraße in Anrath ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Am Montag kehrte ein 56-jähriger Nettetaler gegen 15.30 Uhr zu seinem Auto zurück, das er am Morgen gegen 7 Uhr auf der Hindenburgstraße geparkt hatte. Dabei stellte er fest, dass sein vorderer linker Radkasten beschädigt war.