Verkehr in Hilden Parkendes Auto am Heck beschädigt

An der Stockhausstraße in Hilden ereignete sich am Montag, 25. März, ein Unfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei berichtet, wurde ein grüner Audi A3, der in Höhe der Hausnummer 9 parkte, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Heck beschädigt. Der Halter bemerkte den Schaden, als er gegen 17 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte. Auf dem privaten Parkplatz abgestellt hatte er ihn sechs Stunden zuvor. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 900 Euro. Die Wache in Hilden nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.