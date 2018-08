In Bruckhausen entdeckt : Nachricht aus dem Sommerloch

Fast hätte unser Fotograf am Dienstag seine Füße in das kühle Nass gehalten. Zum Glück entdeckte er aber noch rechtzeitig dieses entsetzliche Tier. Es hatte am heißesten Tag des Jahres in Nordrhein-Westfalen die Chance ergriffen, zwischen den Sumpfpflanzen etwas Schatten zu finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken