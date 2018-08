Im Lesegarten mit Werner Schnezer

Dinslaken hat einen idyllischen Lesegarten an der Stadtinformation. Die Rheinische Post spricht dort mit Menschen darüber, was sie gerade lesen: diesmal mit Volkshochschulleiter Werner Schenzer.

Werner Schenzer Ich habe von Andreas Izquierdo „Fräulein Hedy träumt vom Fliegen“, als Taschenbuch im Insel-Verlag erschienen, mitgebracht. Der Autor hat schon Eifel-Regionalkrimis geschrieben und in diesem Jahr nun dieses Buch veröffentlicht.

Worum geht’s in dem Buch?

Schenzer In dem Buch geht es um die beiden Hauptfiguren Fräulein Hedy und Jan. Fräulein Hedy ist eine wohlhabende Mäzenin, die über ihre Stiftung einflussreich und resolut, das lokale und kulturelle Geschehen in einem Ort mitbestimmt. Sie ist auf amüsante Art meinungsstark, wehrhaft und entschlussfreudig. Mit 88 Jahren lernt sie wegen altersbedingter Zipperlein den jungen Physiotherapeuten Jan kennen. Jan ist Analphabet, hat aber dennoch mit viel Einsatz eine Ausbildung absolviert. Fräulein Hedy, die normalerweise mit ihrer Stiftung hochbegabten jungen Künstlern und Wissenschaftlern Förderstipendien finanziert, nimmt Jan unter ihre Fittiche: Jan soll Lesen, Schreiben und nicht ohne gewisse Hintergedanken auch das Autofahren lernen.

Schenzer Die Aufnahme von Jan in den Stipendiatenkreis stößt bei den anderen Stiftungsvorständen nicht unbedingt auf Gegenliebe. Und auch ansonsten sorgt Fräulein Hedy durch eine unkonventionelle Zeitungsanzeige im Ort für einigen Klatsch und Tratsch.

Bevor Sie zu viel vom Inhalt verraten, warum haben Sie das Buch so gern gelesen?

Schenzer Zweifellos. Im Laufe der Handlung lernen wir die spannende Lebensgeschichte von Fräulein Hedy und ihrer Familie kennen: Über das Berlin der 20er Jahre, das Leben auf einem ostpreußischen Gut in den 30er/40er Jahren und wie es Hedy gelingt ihren Flugschein zu machen. Der Autor hatte da wohl manche historische Person im Auge.

Schenzer Genau. Elly Beinhorn war in den 30er Jahren wegen Ihrer Rekordflüge weltweit ein absoluter Star und ist auch im Buch das große Vorbild der jungen Hedy. Mit dem Fluglehrer Uhse, taucht am Rande der Handlung auch der Ehemann der damaligen Werkspilotin Beate Uhse auf. Oder denken Sie an Hanna Reitsch oder Melitta von Staufenberg. Alles erfolgreiche Fliegerinnen, die entgegen der damaligen Konvention ihren Traum vom Fliegen durchsetzen konnten.