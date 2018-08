Dinslaken. DINamare meldet Besucherrekord

Dinslaken Der heißeste Tag des Jahres in Nordrhein-Westfalen bescherte dem DINamare einen neuen Besucherrekord. Mit 1919 Badegästen war der Dienstag der besucherstärkste Tag im Stadtwekebad seit seiner Eröffnung und stellte damit den alten Besucherrekord vom 20. Juli 2016 mit .829 Gästen deutlich in den Schatten.

Auch ein weiterer Tag dieses Supersommers, der 27. Juli, schaffte es mit 1660 Gästen in die Top 3 der DINamare-Besucherzahlen. Und noch ist ja trotz zunächst sinkender Temperaturen kein Ende des Sommers in Sicht, so dass die DINamare-Mitarbeiter mit Spannung darauf warten, ob der Rekord noch einmal gebrochen werden kann.