Ausbildung: Tanzlehrer werden

Voerde In der Tanzschule Rautenberg kann man nicht nur tanzen lernen, sondern auch Tanzlehrer werden. Dazu durchlaufen die Auszubildenden eine dreijährige Ausbildung in Theorie und Praxis - wie bei anderen Lehrberufen auch.

Tanzen ist für viele Menschen eine schöne Freizeitbeschäftigung. Doch es gibt auch jene, die diese Hobby gerne zum Beruf machen möchten: als Tanzlehrer. Allerdings macht man das nicht mal einfach so, denn „Tanzlehrer“ ist ein Ausbildungsberuf. Und das bedeutet: drei Jahre Ausbildung in Theorie und Praxis.

Doch wie sieht das im Alltag aus? „Die praktische Ausbildung bei uns in der Tanzschule erfolgt größtenteils nach dem Prinzip Training on the Job“, sagt Ole Rautenberg, Inhaber der Tanzschule Rautenberg in Voerde. „Die Auszubildenden nehmen an den Tanzkursen teil und schauen erstmal zu.“ Mit der Zeit dürfen sie es übernehmen, den Kursteilnehmern Teile der Übungen vorzuführen und dann auch mal ganze Stunden übernehmen. „Das wird immer mit Beobachtung gemacht und nach dem Kurs mit den Auszubildenden besprochen“, erklärt Ole Rautenberg. So erhalten sie immer mehr Verantwortung.