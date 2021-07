Bekanntes Kunstwerk in Haan : Wasserfall „rauscht“ jetzt im Schillerpark

Haan Künstlerin Uta Majmudar ist mit dabei, als ihre bekannte Skulptur am neuen Standort installiert wird. Jahrelang hatte ihr Wasserfall die Haaner vor dem Schwimm- und Sportbad erfreut. Jetzt hat er eine neue Heimat gefunden.

Gewissermaßen als „Markenzeichen“ hat Uta Majmudar ein Verfahren entwickelt, bei dem sie den spröden Werkstoff Glas mit feinen Edelstahl-Litzen „umgarnt“ verbindet, so dem Glas Beweglichkeit sowie zusätzliche Licht- und Farbeffekte ermöglicht und den Betrachtern hiermit ständig wechselnde Eindrücke vermittelt. Belohnt wurde ihre Kreativität unter anderem mit der Verleihung des Staatspreises NRW im Jahr 2003. Seit Beginn ihrer künstlerischen Aktivitäten hat Uta Majmudar an zahlreichen Ausstellungen in Deutschland und Europa teilgenommen. Auch in Japan, Indien und den USA ist sie bekannt.

„Wir haben verschiedene Stellen in der Stadt geprüft“, sagte der städtische Landschaftsarchitekt Jens Gabe jetzt bei der Präsentation am neuen Standort. Aber die Symbiose zwischen dem Wasserfall und dem Wasser des Sandbachs sowie die Blickachse zum künftigen Rathausneubau seien einfach ideal. Auch die Belichtung sei besser, von einer Parkbank aus könnten Besucher die Kunst in Ruhe betrachten.

„Sonja Bohne vom städtischen Betriebshof hat alles mühsam gereinigt“, sagte anerkennend Peter Püschel, Vorsitzender von „Kunst in der Stadt Haan“. Dem Verein gehört das Kunstwerk. Dessen „Skulpurenbeauftragter“ Dieter Suhr wiederum hat in anderthalbmonatiger Kleinarbeit die zum Teil zerschnittenen Schnüre wieder zusammengeknüpft. Durch die Bewegung der Glaselemente im Wind entsteht der Eindruck fallender Wassertropfen – was am neuen Standort im Park sogar noch besser wirkt, weil dort mehr Wind zirkuliert als vor dem Schwimm- und Sportbad mitten in der Stadt. Die Kosten für Abbau, Umzug und Neuinstallation des Wasserfalls – rund 10.000 Euro – hat die Stadt Haan gemäß einem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aus dem Oktober des Jahres 2019 übernommen. Die Ausgabe hat sich offensichtlich gelohnt.