Mordermittlung : Familiendrama an der Alleestraße: zweites Opfer stirbt

In einem Mehrfamilienhaus an der Alleestraße war eine 64-jährige Haanerin im April leblos aufgefunden worden. Jetzt starb ihre Mutter im Krankenhaus. Foto: Patrick Schüller

Haan Dramatische Entwicklung im mutmaßlichen Familiendrama an der Alleestraße: Die 84-jährige Mutter der im April getöteten 64-jährigen Haanerin ist im Krankenhaus jetzt ebenfalls ihren schweren Verletzungen erlegen.

Dorthin war sie eingeliefert worden, nachdem ihre 32-jährige Enkelin sie und die getötete 64-Jährige am 23. April gegen 16.10 Uhr in der Wohnung der Familie an der Alleestraße gefunden hatte. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, sie befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr.