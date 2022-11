Prävention und Nachsorge : Haan will den Umgang mit Graffiti ändern

Haan Die Stadtverwaltung hat eine Graffti-Strategie für den zukünftigen Umgang mit dem Problem entwickelt. Nun soll die Politik darüber beraten.

Es gibt sie auf Leinwand oder ausgewählten Innenstadtflächen als geachtete und geschätzte Kunst – aber eben genauso auf Eisenbahnwaggons oder Brückenpfeilern als gefürchtetes Geschmiere: Wohl kaum eine andere Ausdrucksform polarisiert so stark wie Graffiti . Auch in Haan lassen sich beide Ex­treme finden.

„Als öffentliches Statement kommt es immer wieder zur missbräuchlichen Nutzung von Gebäude- und Mauerwerksflächen als Graffitiuntergrund“, berichtet die Stadt jetzt in einer Vorlage für die politischen Fachausschüsse – die Folgen seien unkontrollierbare und unabsehbare Verschmutzungen und Beschädigungen in und an städtischen Liegenschaften und Gebäuden“.

Das Wort Graffiti kommt aus dem Italienischen, ist der Plural von Graffito und beschreibt ein Kratzbild oder eine in harten Stein geritzte Zeichnung. Schon die ersten Höhlenmalereien und Funde in der Antike gehören somit laut wissenschaftlicher Definition zu dieser stetig wachsenden Kunstform. Es beschreibt heute meist den nicht genehmigten Einsatz von Farbe auf Wände und Mauern im öffentlichem Raum. ⇥Quelle: Graffiti-wiki

Wörtlich heißt es da: „Die Entfernung der Graffiti-Schmierereien ist mit einem Personal- und Kostenaufwand verbunden, der in der Regel von der Stadt Haan mangels zu identifizierender Täter*innen übernommen werden muss.“ Je nach beschmiertem Untergrund und der Größe des Motivs variierten die Kosten. Aufgrund der gewählten Aussagen der Motive (rechtsradikal, antisemitisch, diskriminierend) bestehe teilweise ein erhöhter Handlungsdruck, die Graffitis so zeitnah wie möglich entfernen zu lassen.

1. Bereitstellung von Graffitiflächen In Kooperation mit Künstlern und Jugendlichen sollen Wand- und Mauerflächen gemeinsam gestaltet werden, sodass ein flächendeckendes Graffiti-Gemälde entsteht. Die Verwaltung hat geeignete Flächen ausgemacht, an denen das Projekt gesteuert umgesetzt werden soll. Genannt sind unter anderem der untere Gebäude Zugang zum Schulzentrum Walder Straße, die Südwestseite der Sporthalle Adlerstraße sowie die Parkplatzseite des Jugendhauses an der Alleestraße.Als Kunstprojekt könnten dort gemeinsam vorab definierte Motive aufgetragen werden. „Ein derartiges Projekt wurde an der GGS Bollenberg bereits erfolgreich umgesetzt“, betont die Stadt.