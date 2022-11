Haan : Frau wird beim Ausparken auf Parkplatz erfasst

Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: dpa/Carsten Rehder

Haan Eine 55 Jahre alte Fußgängerin ist am vergangenen Freitagabend von einem VW Tiguan eines 52-Jährigen auf einem Parkplatz an der Alleestraße in Haan erfasst worden. Dabei wurde sie schwer verletzt.

