Haaner Trödelmarkt am ersten Adventssonntag : Für weihnachtlichen Trödelmarkt gibt es Sonntag die Standkarten

Trödelmarkt 2019 in der Haaner Innenstadt. Im Hintergrund die Weihnachtspyramide. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Endlich ist es wieder soweit: Nach zwei Jahren Zwangspause und dem Nachholtermin im April 2022 findet der Haaner Adventströdel zum 48. Mal wieder auf dem Neuen Markt rund um die Pyramide statt. Am ersten Adventssonntag, 27. November, können Verkäufer und Besucher von 8 bis 16 Uhr um Preise feilschen.

Der Aufbau der Stände erfolgt ab 5 Uhr in der Früh. Ausrichter ist die Närrische Zelle. Standkarten sind am kommenden Sonntag, 13. November, zwischen 13 und 17 Uhr in der Gaststätte „Zur Brücke“ erhältlich. Das nötige Anmeldeformular kann unter www.naerrischezelle.de heruntergeladen werden. Ein Stand mit drei mal drei Meter Fläche kosten 20 Euro, jeder weitere Meter zusätzlich 10 Euro. Die Anfahrt ist für Standbetreiber nur von der Kaiserstraße aus möglich.

Der Haaner Adventströdelmarkt hat eine lange Tradition. 1974 gab es nach einer Initiative des Haaner Künstlers Wolfgang Niederhagen die Premiere. Über mehrere Jahrzehnte war der stets privat organisierte Trödelmarkt – nach der Haaner Kirmes – die zweitgrößte Veranstaltung im Haaner Jahreskalender.

Und doch ist die Zukunft dieser Veranstaltung unklar. Die Müllentsorgung erweist sich jedes Jahr auf neue als großer Aufwand, und Kostenpunkt, der in der Zukunft eine Standmietenerhöhung bedeuten könnte. Dies wiederum hätte wohlmöglich Auswirkungen auf die schon in den letzen Jahren stark gesunkene Standzahl. Im diesem Frühjahr waren es 60 Stände. Im Vorfeld für den kommenden Kartenverkauf habe es, laut dem ersten Vorsitzende der Närrischen Zelle, Rüdiger Passig, 10 bis 12 Anfragen gegeben. Im Vergleich dazu gab es in damaligen Hochzeiten des Marktes bis zu 500 Teilnehmer und im Jahr 2009 120 Voranmeldungen. Der Vorsitzende, erklärt den drastischen Rückgang mit dem wachsenden Angebot an Onlinegebrauchthändlern. DIe Närrische Zelle übernahm 2010 die Ausrichtung des Adventströdels von Fritz und Gaby Köhler.

Die Besonderheit am Haaner Adventströdel liegt in seinem weihnachtlich winterlichen Charme, der durch den Pyramidenmarkt bestärkt wird. Ein weiteres Merkmal: professionelle Verkäufer und Industrieware sind ausgeschlossen. So bleibt das Feld den klassischen Trödelanbietern überlassen.