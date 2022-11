Konjunktur-Umfrage : IHK sieht Wirtschaft im Kreis vor hartem Winter

Die Bauwirtschaft ist mit ihren Geschäften bereits in die roten Zahlen geraten. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Mettmann Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf stellte am Mittwoch Ergebnisse zur Konjunkturumfrage im dritten Quartal für den Kreis Mettmann vor. Die Stimmung in allen Branchen ist schlecht.

Insgesamt beurteilt die Wirtschaft im Kreis Mettmann ihre Geschäftslage im Herbst 2022 noch als zufriedenstellend, blickt aber pessimistisch in die Zukunft. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle IHK-Konjunkturumfrage. In knapp vier Wochen bis Mitte Oktober haben sich an dem Stimmungstest insgesamt 250 Betriebe mit zusammen 16.000 Beschäftigten aus dem Kreis Mettmann beteiligt.