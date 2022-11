Zwei Monate nach der Umbenennung des Agnes-Miegel-Wegs berichtet ein Anwohner von seinen positiven und negativen Erfahrungen. : Neue Straßennamen in Übergangsphase

Neue Straßennamen in Übergangsphase

„Moltke“ erinnert jetzt an den Widerstandskämpfer Helmuth James, nicht mehr an den Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke. Foto: Edgar Montag

Haan Im Sommer haben zwei Straßen in Haan einen neuen Namen erhalten: Aus dem Agnes-Miegel-Weg wurde die Nelly-Sachs-Straße, aus dem Emil-Nolde-Weg der Anni-Albers-Weg. Wie haben Anwohner den „Umzug“ erlebt?

Seit 2019 wurde über historisch belastete Straßennamen in Haan debattiert. Im Sommer erfolgte die Umbenennung. Zweieinhalb Monate später sind Anwohner des Nelly-Sachs-Wegs zwar grundsätzlich zufrieden. Trotzdem gibt es immer noch nervige Zustellprobleme. Der ehemalige Agnes-Miegel-Weg und der frühere Emil-Nolde-Weg wurden im August dieses Jahres umbenannt. Seitdem befinden sich beide Straßen in einer Übergangsphase: Die ehemaligen Straßenschilder sind durchgestrichen, darunter sind die neuen Straßenschilder befestigt.

Ende 2020/Anfang 2021 gab es in den politischen Gremien intensive Diskussionen um das Namensthema. Anfang 2021 beschloss der Haupt- und Finanzausschuss die Umbenennung, die der Stadtrat allerdings erst ein Jahr später absegnete. Den neuen Straßennamen sollten die Einwohner für ihre eigene Straße wählen. Die Stadt machte selbst Vorschläge, aber auch Bürger konnten Anregungen geben. Die Stadt legte besonderen Wert auf die Bürgerbeteiligung und organisierte einen Bürgerdialog in der Stadtbücherei. Die eigensgebildete städtische Arbeitsgruppe setzte sich aus dem Stadtarchiv, der Bauaufsicht, der Stadtplanung sowie Zuständigen der Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerbeteiligung zusammen.

Martin Dall (57) wohnt jetzt also am Nelly-Sachs-Weg. Im Gespräch mit der Rheinischen Post lobte er die Einbindung der Anwohner in den Prozess und äußerte sich zum größten Teil zufrieden. Die mehrmonatige Übergangsphase, die die Bürger angeregt hatten, gäbe die Zeit, die nötigen Ummeldungen „wie bei einem Umzug“ vorzunehmen.