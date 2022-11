Adventströdel in Haan : Am Sonntag gibt’s Karten für den Trödelmarkt

Der wegen Corona ausgefallene Trödel 2021 wurde im April 2022 nachgeholt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Am ersten Advent wird in Haan wieder getrödelt. Die Karten für die Teilnehmer gibt es am 13. November in der Gaststätte „Zur Brücke“.

Seit Mitte der 1970er Jahre ist es Tradition: Am ersten Adventssonntag belebt der weihnachtliche Trödelmarkt das Haaner Stadtzentrum. Nach zwei Jahren Coronapause (der 2021 ausgefallene Markt wurde Anfang April nachgeholt) ist nun am Sonntag, 27. November, wieder trödeln angesagt.

Am kommenden Sonntag, 13. November, gibt die Närrische Zelle als Veranstalter des Marktes, die Standkarten aus. Die Ausgabe erfolgt zwischen 13 und 17 Uhr in der Gaststätte „Zur Brücke“, Dieker Straße 5. Der Trödelmarkt rund um die Pyramide findet dann zwei Wochen später zwischen 8 und 16 Uhr statt.