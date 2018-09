Romanow-Nachfahrin als Schneiderin in RTL-Serie

Neue RTL-Serie : Grevenbroicherin spielt Schneiderin bei „Freundinnen“

Elisabeth von Bodnarovicz-Conte (von Romanow). Foto: Gundhild Tillmanns

Grevenbroich Die Wahl-Grevenbroicherin Elisabeth von Bodnarovicz-Conte spielt in der neuen RTL-Serie „Freundinnen“ eine Schneiderin. Die Theater-Schauspielerin stand bereits in mehreren Rollen für den Privatsender vor der Kamera.

Schon in viele Rollen ist die Wahl-Grevenbroicherin Elisabeth von Bodnarovicz-Conte geschlüpft. Viel Vergnügen bereitet der gelernten Theaterschauspielerin und gebürtigen Wienerin auch die Mitwirkung bei verschiedenen RTL-Formaten. Die Nachfahrin aus dem in der ganzen Welt verstreuten Romanow-Geschlecht hat jüngst in der Trödeltrupp-Show des Privatsenders einen Familienring verkauft: „Ich habe 1000 Euro für den Weißgoldring mit Diamanten bekommen“, berichtet sie. Viel mehr als an dem Ring, von dem sie sich übrigens leicht hat trennen können, seien die Fernsehleute aber an ihrer Familiengeschichte interessiert gewesen: „Den Ring hat meine Stiefmutter getragen, an die ich keine guten Erinnerungen habe“, gibt Elisabeth von Bodnarovicz zu, die von sich sagt: „Ich bin eine echte Prinzessin.“ Und wenn heute in Russland der Thron wieder eingeführt würde, dann stünde sie in der Rangfolge „nicht ganz hinten“.

Trotz ihres besonderen familiären Hintergrunds ist von Bodnarovicz-Conte eine passionierte Schauspielerin, die bereits die unterschiedlichsten Rollen verkörperte. In der Serie „Freundinnen, jetzt erst recht“, die täglich ab 17 Uhr ausgestrahlt wird und an bekannten Orten in Grevenbroich gedreht worden ist, wird sie eine Schneiderin darstellen, die ein Hochzeitskleid näht. In dasselbe möchte ausgerechnet eine etwas Molligere unter den Freundinnen in der Serie nicht nur hineinpassen: „Sie will ausgerechnet ein Meerjungfrauen-Brautkleid“, verrät Schneiderin Esther Severin, wie der Darstellername lautet, über die „Serien“-Braut Nadine (Sarah Schalow). Und ganz wie im Leben wird die künftige Braut nicht nur von ihren Freundinnen zu den Anproben begleitet: „Die quatschen ihr auch alle in ihre Vorstellungen vom Brautkleid herein und wissen natürlich alles besser“, verrät von Bodnarovicz augenzwinkernd.