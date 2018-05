Polizei warnt vor Freiheitsstrafen: Illegale Drifts auf der B 59-Kreuzung in Grevenbroich

Grevenbroich Kreisrunde Reifenspuren an der Kreuzung B59/Neurather Straße lassen auf illegale Drifts mit Autos schließen. Immer wieder tauchen die schwarzen Streifen an dieser Stelle auf. Die Fahrmanöver sind laut Polizei gefährlich und verboten.

Schwarze Bremsspuren sind auf der B59 erstmal nichts Ungewöhnliches. Öfter fällt Fahrern eine auf Rot springende Ampel zu spät auf, und es entstehen beim Bremsen dunkle Spuren auf dem Asphalt. Neu ist aber das Phänomen, das seit einiger Zeit regelmäßig an der Kreuzung B59 und Neurather Straße vorzufinden ist. Dort verlaufen die Spuren nämlich nicht gerade auf die Kreuzung zu, sondern an einer breiten Stelle kreisförmig über mehrere Spuren hinweg.

"Schwarze Streifen wurden und werden vereinzelt und unregelmäßig an verschiedenen Örtlichkeiten im Kreisgebiet wahrgenommen", sagt Polizeisprecherin Diane Drawe im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kreuzung an der B59 ist den Beamten bislang nicht als Treffpunkt der sogenannten Tuning- oder Raserszene bekannt. Das schließt aber nicht aus, dass Einzelne dort die Verkehrsregeln missachten.

Denn die Kreuzung scheint für solche Drifts wie prädestiniert: Lange Geraden zum Anlauf holen, dazu drei Fahrspuren (inklusive Abbiegespur) und Bushaltestellen an beiden Seiten, die eine breite Asphaltfläche ergeben. Die Kreuzung liegt zudem fernab jeglicher Bebauung und ist in den Nachtstunden wenig befahren. Die Krux an den Vorfällen aus Polizeisicht: "Sollten diese Spuren durch sogenannte Donut-Drifts verursacht worden sein, lässt sich dieses Verhalten in der Regel nur schwer verhindern. Diese Fahrtechnik der kontrollierten Drifts um die Hochachse ist örtlich begrenzt und dauert nur wenige Sekunden."