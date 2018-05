Grevenbroich : Stadt will für neuen Wohnraum über Supermärkten werben

Grevenbroich Was in Berlin und Nürnberg bereits realisiert wurde, könnte auch ein Modell für Grevenbroich werden: Wohnen über Supermärkten. Die Wirtschaftsförderung wird sich mit diesem Thema beschäftigen und mit Eigentümern in Kontakt treten, kündigt Beigeordneter Florian Herpel an.

Die Verwaltung reagiert damit auf einen Antrag der FDP. Weil die Stadt dringend preiswerten Wohnraum schaffen muss, hat Fraktionschef Markus Schumacher angeregt, das Modell "Wohnen über Supermärkten" für Grevenbroich zu prüfen. Hintergrund ist eine Studie des Architektur-Professors Karsten Tichelmann, der das Potenzial über SB-Märkten in den 70 größten Städten Deutschlands auf bis zu eine Million Wohnungen berechnet hat.

In der Stadt gibt es bereits einige funktionierende Beispiele für ein solches Modell, meint Herpel. Exemplarisch nennt er den ehemaligen Netto-Markt (heute Fitness-Studio) am Ostwall in Grevenbroich oder die Wohnungen über Aldi und Edeka am Wevelinghovener Marktplatz. Und auch über den Verkaufsräumen der Coens-Galerie seien Wohnungen entstanden.

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und direkte Ansprache sollen die Mitarbeiter der städtischen Wirtschaftsförderung nun örtliche Eigentümer von Supermärkten und größeren Einzelhandelsgeschäften für diese Thematik sensibilisieren, sagt Herpel. Bei Bedarf könnten auch Kontakte zu Investoren, Projektentwicklern und möglichen Fördermittelgebern hergestellt werden. Auch eine Beratung sei möglich.



Grevenbroich

Eine flächendeckende aktive Ansprache aller Eigentümer oder gar eine vollständige Erfassung aller Potenziale - wie sie die FDP anregt - sei derzeit allerdings nicht machbar, betont Florian Herpel. Er begründet das mit der "angespannten Personalsituation". Der Beigeordnete geht jedoch angesichts "der aktuellen Diskussion in den Medien und den Stellungnahmen fast aller Handelsketten" davon aus, dass die Eigentümer von Einzelhandelsimmobilien künftig auch von selbst mit Anträgen zur wirtschaftlichen Ausnutzung ihrer Gebäude auf die Stadt zukommen werden.

Die Verwaltung befürworte ein solches Modell, sagt Herpel. Es könne aber nicht an jedem Ort realisiert werden - etwa nicht in Gewerbegebieten, wo es zu Konflikten durch Immissionen kommen könnte. Geeignet seien Immobilien in City-Lagen, sofern deren Statik für den Wohnungsbau ausgelegt seien. Das müsse im Einzelfall geprüft werden.

(wilp)