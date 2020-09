Marienwallfahrt in Grevenbroich : Noithausen bietet in diesem Jahr eine stille Marien-Oktav

St. Mariä-Geburt in Grevenbroich Noithausen wird zur diesjährigen Marienwallfahrt ein Ort stiller Andacht. Foto: Angelika Teske-Naumann

Noithausen Die Marienwallfahrt von Grevenbroich Noithausen spricht eine feste Schar von Gläubigen an. Jahr für Jahr pilgern 1.800 Gläubige zur Pfarrkirche St. Mariä Geburt. In diesem Jahr tritt eine tille Andacht an die Stelle großer Messen.

Von Dirk Neubauer

Normalerweise kommen mindestens 1800 Pilger. Ihr Ziel ist seit vielen Jahrzehnten die Pfarrkirche St. Mariä-Geburt in Noithausen mit der Marienwallfahrt, bei der seit jeher ab dem zweiten Sonntag im September die Marien-Oktav gefeiert wird. Coronabedingt wird die Marien-Oktav in diesem Jahr anders gefeiert. Auf Andacht und Gebet in großen Gruppen wird verzichtet.

Schweren Herzens musste das Oktavteam um Pastoralreferentin Maria Cieslik bereits im Frühsommer, zum Schutz der Pilger und aller Beteiligten, beschließen, dass die Marien-Oktav in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form gefeiert werden kann. Dazu gehörten in den Vorjahren Pilgermessen, zwei Festhochämter, ein Taizé-Friedensgebet und Konzerte. Weil das Virus in Zusammenkommen im Glauben in diesem Jahr zu einem unkalkulierbaren Risiko macht, wurden alle angestammten Andachts- und Gottesdienstformen abgesagt.

Trotz dieser Entscheidung möchte das Oktavteam in dieser für viele unsicheren Zeit, in der die Gläubigen vermehrt um Gottes Hilfe ersuchen, die Marien-Oktav nicht gänzlich ausfallen lassen. Maria, die Mutter Gottes, ist nach dem katholischen Glauben die Mittlerin, die Fürsprecherin für alle Hilfesuchenden.

Daher hat das Oktavteam das Alternativkonzept der „Stillen Marien-Oktav“ erarbeitet. Vom Sonntag, 13. September, bis Sonntag, 20. September, lädt das Oktavteam Noithausen „Stillen Marien-Oktav“ ein. In dieser Zeit wird die Wallfahrtskirche St. Mariä-Geburt, montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr für ein stilles, persönliches Gebet vor dem geschmückten Gnadenbild geöffnet sein.