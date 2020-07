Katholischer Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen : So können Gläubige künftig Messen bestellen

Radevormwald/Hückeswagen Ab sofort liegen in den Schriftenständen der katholischen Pfarrkirchen bedruckte Briefumschläge aus, auf denen die Messintention eingetragen werden kann. Der Umschlag kann dann verschlossen in das Kollektenkörbchen gegeben werden.

Der katholische Seelsorgeverband Radevormwald/Hückeswagen mit den Gemeinden St. Marien, St. Josef Vogelsmühle, St. Mariä Himmelfahrt und St. Katharina Wiehagen geht neue Wege, wenn es darum geht, Messintentionen anzumelden. „Wir möchten eine neue Möglichkeit bieten, auch unabhängig von den Öffnungszeiten der Pastoralbüros Messintentionen unkompliziert und ohne lange Wege zu bestellen“, heißt es in den aktuellen Pfarrnachrichten. Ab sofort liegen in den Schriftenständen der Pfarrkirchen bedruckte Briefumschläge aus, auf denen die Messintention eingetragen werden kann. Der Umschlag (Nutzer müssen fünf Euro Stipendiengebühr einlegen) kann dann verschlossen in das Kollektenkörbchen gegeben werden und gelangt so in die Pastoralbüros.