„Kontaktlos“-Ausstellung in Grevenbroich geht in den Endspurt : „Cross Over“ - Mystisches Kreuz leuchtet in der Versandhalle

„Kontaktlos“-Ausstellung in Grevenbroich geht in den Endspurt

Grevenbroich Die Grevenbroicher Künstlergruppe „E1“ befasst mit dem Werk von Geron Riedl mit der Krise der Amtskirchen. Durch das Fenster der Versandhalle auf der Stadtparkinsel ist abends ein mystisch beleuchtetes Kreuz zu sehen.

Was zu sehen ist: Ein hohes Kreuz, dessen vier Enden aus fragilen Holzstücken weiß gefasst sind. Das Gerüst, das alles zusammenhält, besteht aus geschweißten Armier-Eisen. „Wer das Kreuz genauer betrachtet, kann auf den Gedanken kommen, dass es so feingliedrig ist, dass es schon zu zerfallen droht“, sagt Riedl. Diese Machart habe er bewusst gewählt, um eine Assoziation zum aktuellen Zustand der Amtskirchen zu schaffen. Darauf deutet auch der Titel „Cross Over“ in seiner getrennten Schreibweise hin.

Wenn das Kreuz in magischem Schwarzlicht aus der Dunkelheit heraus leuchtet, sind die vier aus schmalen und zerbrechlich wirkenden Holzscheiten zusammengesetzten Enden zu sehen. Da, wo sich der Betrachter den Corpus Christi vorstellt, herrscht allerdings das Dunkel. „Die Figur ist nicht erhalten. Die Stelle ist leer, lediglich einige Armier-Eisen, die den Korpus andeuten sind an dieser Stelle angebracht, aber in der Dunkelheit nicht zu erkennen“, schildert Gereon Riedl. Der Betrachter soll sich selbst ein Bild von dem am Kreuz leidenden Jesu formen.