Verein „Brauchtum hilft“ in Grevenbroich : Schützen ordern mehr als 500 „karitative“ Socken

Grevenbroich Schützenzüge aus fünf Grevenbroicher Vereinen haben die Socken bisher bestellt. Der Vorsitzende von „Brauchtum hilft“ rechnet mit einem Verkaufserlös von mindestens 2750 Euro für den guten Zweck.

Vereinsvorsitzender Bastian Mensing hatte von Beginn an daran geglaubt, dass die Marke erreicht wird, zeigte sich aber dennoch von der Vielzahl der Bestellungen in so kurzer Zeit überrascht. Ein Paar kostet zwölf Euro, die Preise sind nach Mengen gestaffelt. „Der Betrag steigt mit jeder weiteren Bestellung“, sagt der Wevelinghovener, der seit 2017 in Tirol zu Hause ist, sich dem heimischen Brauchtum aber eng verbunden fühlt. Bis Dienstag sind weitere Paare bestellbar. „Pro bestellte fünf Paare bestellen wir ein sechstes Paar“, erklärt Mensing. Diese „sechsten“ Paare sollen als Sachspende an den Verein „Grevenbroich packt an“ gehen, der sich für Obdachlose einsetzt.