Grün statt Schotter : Stadt Grevenbroich kürt den „Vorgarten des Jahres“

Grevenbroich Die Stadt schafft mit der zweiten Auflage des Wettbewerbs Anreize für Vorgarten-Besitzer, ihre Flächen biologisch wertvoll zu gestalten – und auf Schotter zu verzichten. Was die Gewinner erwartet und wie die Teilnahme funktioniert.

Wer sich in Sachen „Vorgarten des Jahres“ bei der Stadt Grevenbroich bewerben oder andere vorschlagen möchte, kann eine Kurzbeschreibung, Fotos, Name und Adresse des Eigentümers per E-Mail an k.sonnenberg@sb-gv.de schicken. Mit der Bewerbung wird einer Veröffentlichung zugestimmt.