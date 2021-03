Abstrakte Malerei : Künstler aus Benrath mit Ausstellung in Gerresheim

Künstler aus Benrath mit Ausstellung in Gerresheim

Rolf Abendroth arbeitet seit drei Jahren im Atelierhaus an der Walzwerkstraße. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Rolf Abendroth hat sich lange auf seine Ausstellung in der Galerie Art Room vorbereitet. Im Lockdown zeigt er seine Bilder nun auch online als Film.

Gute 70 Quadratmeter, viel natürliches Licht durch große Fenster, umgekehrt ein schöner Blick aus der dritten Etage hinaus über Reisholz und viel Ruhe: Dass Rolf Abendroth jeden Tag aus Benrath ins Atelierhaus Walzwerkstraße radelt und jeweils mehrere Stunden arbeitet, ist kein Wunder. Vor drei Jahren hat der jetzt 74-Jährige den Mietvertrag für das Atelier unterschrieben – und längst hat der Künstler den großen Raum seinen Bedürfnissen nach eingerichtet. In der Mitte ist die große Tischplatte von jeder Seite her zugänglich, auf ihr befinden sich viele Pinsel und Farbtuben stehen mal mehr, mal weniger gut sortiert aufgereiht.

Auch eine Staffelei gibt es sowie Regale mit zahlreichen Bildern. „Jetzt im Lockdown ist das Atelier wie ein Schutzraum für mich“, sagt der Künstler. Viel zu tun hatte er in den vergangenen Wochen, weil er eine Ausstellung vorbereitete. „Phantasmen“ heißt sie und findet in der Galerie Art Room in Gerresheim statt.