Verkehr in Grevenbroich : Anwohner beschwert sich über zu schnelle Autos in Wevelinghoven

Grevenbroich Eigentlich herrscht auf der Poststraße Tempo 30. Doch viele Auto-und Lkw-Fahrer halten sich nicht daran, bemängeln Anwohner. Kurzfristig wird das Problem wohl auch nicht gelöst – die Stadt setzt auf ein langfristiges Konzept.

Als Hans Ulrich und Angelika Miermann vor eineinhalb Jahren von Wattenscheid nach Wevelinghoven zogen, bot sich die Poststraße an. Alles ist schnell zu erreichen, die Apotheke, Supermärkte, Ärzte. Ihre Kinder wohnen auch in Wevelinghoven, sie wollten wieder in der Nähe von ihnen sein. Und Tempo 30 gilt dort auch, sie hofften auf eine ruhige Wohngegend. Doch ruhig ist es oft nicht. „Viele halten sich hier nicht an Tempo 30“, sagt Hans Ulrich Miermann. Autos würden oft durchrasen, auch die Lkw.