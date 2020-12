Vorfall in Grevenbroich : Mülleimer in der Südstadt mit Böllern gesprengt

Südstadt In der Südstadt hat der Ärger schon vor der Silvesternacht begonnen: Rund um die Bushaltestelle an der Kolpingstraße lag am Dienstagmorgen jede Menge Unrat herum, weil Unbekannte dort einen Mülleimer gesprengt hatten.

„Vermutlich hat sich da jemand mit illegalen Böllern eingedeckt“, sagt Claus Schäfer. Das Mitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft hat die Verwaltung auf den Vandalismus aufmerksam gemacht.

Schäfer hat die Tat über den Mängelmelder – die schnelle Verbindung zur Stadt – angezeigt, und bekam auch innerhalb von Minuten eine Rückantwort per E-Mail zugesandt. Allerdings eine, die nicht weiterhalf: „Es wurde mir lediglich automatisch mitgeteilt, dass die Stadtverwaltung bis einschließlich 3. Januar geschlossen ist und Eingaben erst am 4. Januar zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses möglich sind“, schildert der Südstädter. Der Mängelmelder habe empfohlen, in dringenden Fällen entweder die Polizei oder die Feuerwehr zu verständigen. Was Claus Schäfer nicht tat.

Zum Glück: Denn obwohl im Rathaus derzeit „Betriebsferien“ sind, hat sich jemand der Mängelmeldung angenommen und den Unrat vom Geh- und Radfahrweg gefegt. „Am Nachmittag war wieder alles sauber“, freut sich Schäfer. Was noch fehlt, ist ein neuer Mülleimer.

(wilp)