Ratsherr aus der Südstadt übernimmt neues Ehrenamt Walter Rogel ist neuer Beauftragter für behinderte Menschen

Ansprechpartner für die Sorgen und Anliegen von behinderten Menschen und ihren Angehörigen will Walter Rogel nun sein. Die Stadt werde dazu auf ihrer Homepage eine Seite einrichten. Bis dahin ist der neue Behindertenbeauftragte per E-Mail an walter.rogel@stadtrat-grevenbroich.de zu erreichen sowie telefonisch unter 02181 2133815. „Bei Problemen von behinderten Menschen werde ich Kontakte zu den zuständigen Stellen herstellen und vermitteln.“ So habe sich ein Mann an ihn gewandt, dessen Wohnung nicht behindertengerecht sei.