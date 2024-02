Breitband-Ausbau in Grervenbroich Westconnect bringt Glasfaser nach Neurath und in die Südstadt

Neurath/Südstadt · Westconnect will 3800 Wohneinheiten und Unternehmen in der Südstadt und in Neurath ans Glasfasernetz anschließen. In wenigen Tagen beginnt die Vermarktung für schnelleres Internet.

07.02.2024 , 04:50 Uhr

Westconnect wirbt mit kostenfreien Glasfaser-Hausanschlüssen in Grevenbroich. Foto: Westconnect

Das Unternehmen Westconnect kündigt an, nun auch in der Südstadt und in Neurath mit der Vermarktung des Glasfasernetzes für schnelles Internet zu beginnen. Dazu hat das Unternehmen Adressen für den Breitbandausbau identifiziert. Verlegt werden die Leitungen direkt in Gebäude. Warum die Stadt jetzt mit Westconnect kooperiert Glasfaser in Grevenbroich Warum die Stadt jetzt mit Westconnect kooperiert Knapp 3800 Wohneinheiten und Unternehmen sollen von dem kostenlosen Glasfaseranschluss in den beiden Stadtteilen profitieren können und mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde ans Internet angeschlossen werden. Die Vorvermarktung läuft vom 1. März bis 31. Mai. Nach der Vermarktungsphase kostet ein Glasfaseranschluss circa 1500 Euro. Die Westconnect GmbH ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes. Die Ansprache von Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb passender Breitbandprodukte erfolgt unter der Marke „Eon Highspeed“. Wie Westconnect erklärt hatte, ist der sofortige Abschluss eines Internet-Vertrags kein Muss. Die Infrastruktur soll auch für andere Anbieter offen sein – gleichwohl verspricht sich Westconnect bei steigender Nachfrage einen Vorteil durch die Bereitstellung seiner Infrastruktur. Kostenpflichtiger Inhalt Neben Westconnect wirbt auch die Deutsche Glasfaser in Grevenbroich um Kunden. Westconnect lädt für den 15. und den 22. Februar, je 19 Uhr, zu Infoabenden in die Mietbar an der Lilienthalstraße 16.

(cka)