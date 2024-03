4,1 Millionen Euro Bundesgeld für Grevenbroich Marode Südstadt-Sporthalle kann endlich saniert werden

Die stark sanierungsbedürftige Dreifach-Turnhalle neben der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule kann endlich ertüchtigt werden. Zumindest finanziell dürfte dem Vorhaben nun nichts mehr im Wege stehen: Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat am Mittwoch über die Projekte entschieden, die im Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ berücksichtigt werden sollen. Das Programm ist 400 Millionen Euro schwer. Grevenbroich bekommt ein gutes Stück vom Kuchen ab: Für die Sanierung der maroden Sporthalle in der Südstadt sollen nun rund 4,1 Millionen Euro fließen.