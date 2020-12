Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Grevenbroich : Anti-Corona-Lack für den Bahnhof

Die Fassade des Grevenbroicher Bahnhofs wurde erst kürzlich mit einem neuen Anstrich versehen. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die Deutsche Bahn erweitert ihren Katalog an Hygienemaßnahmen in Corona-Zeiten: An vielen Bahnhöfen in NRW soll jetzt ein Anti-Viren-Lack einen Großteil der Erreger unschädlich machen. Auch am Bahnhof in Grevenbroich soll dieser Lack zum Einsatz kommen, meldet die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU).