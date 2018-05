Grevenbroich : Bernd und Heidi Wasse regieren jetzt in Kapellen

Bernd und Heidi Wasse freuen sich auf das nahende Schützenfest. Foto: Verein

Grevenbroich Schützenfest startet am Samstag mit dem Fackelzug.

Mit einem großen und bunten Fackelzug starten die Kapellener Bürgerschützen unter der Leitung von Präsident Edmund Feuster am Samstag, 21.30 Uhr, in ihr Jahresfest. Im Mittelpunkt von vier ereignisreichen Tagen stehen Bernd und Heidi Wasse, die als Königspaar das Regiment regieren.

Bernd Wasse gehört seit 1988 dem Grenadierzug "Zackije Boschte" an, der ihm und seiner Frau als Königszug zur Seite stehen wird. Übrigens gemeinsam mit den "Ärm Söck", bei denen Martin und Lutz Wasse, die beiden Söhne des Regentenpaares, mitmarschieren. Als Königsadjutant agiert Rolf Cöllen.



Bernd Wasse (58) leitet mit seinen Söhnen eine 1922 in Stettin gegründete und seitdem in Familienbesitz befindliche Spedition. Seit 1965 wohnt er in Gruissem. Heidi Wasse (58) ist ein "Kapellener Mädchen", für sie hat sich mit dem Königsspiel ein Kindheitstraum erfüllt.

Die königliche Riege im Bürgerschützenverein wird durch Ben Frinken komplett, das als Jungschützenkronprinz amtiert. Der 17-Jährige gehört dem Jägerzug "Glockenklang" an und besucht die elfte Klasse des Nelly-Sachs-Gymnasiums in Neuss. Zudem steht das Kronprinzenpaar Michael und Christel Wilschrey bereits in den Startlöchern.

Nach dem Fackelzug am Samstag spielt die Band "United Four" im Festzelt auf, der Sonntag beginnt mit dem Gottesdienst (9.30 Uhr), der Gefallenenehrung und der Oberstparade (10.30 Uhr). Ab 15.15 Uhr bahnt sich der vorläufige Höhepunkt des Schützenfestes an: die Königsparade mit anschießendem Umzug. Am Abend (20 Uhr) spielt die Band "Groovehouse" im Festzelt auf. Königsparade und Festzug stehen am Montag (17.15 Uhr) erneut auf dem Programm, ab 21 Uhr beginnt im Festzelt der Krönungsabend für Michael und Christel Wilschrey. Spannend wird es am Dienstag, 18 Uhr - dann wird der neue Kronprinz ermittelt.

(NGZ)