Grevenbroich: "Playa Grevenbroich" lockt mit Oli P. und Querbeat auf den Markt

Grevenbroich Es war ein Wagnis und wurde, wie Bürgermeister Klaus Krützen zurückblickt, "ein Riesen-Erfolg": Die Premiere der "Playa Grevenbroich" lockte zwei Tage lang im August 2017 Tausende auf den Grevenbroicher Marktplatz.

Auf ersten Plakaten steht als Datum noch Freitag und Samstag, 24./25. August, doch das Strand-Event wird auf Donnerstagabend, 23. August, ausgeweitet. Zwischen 17 und 23 Uhr steigt eine Holiday-Party mit elektronischer Musik. "Elektronische Festivals sind momentan absolut angesagt", sagt Pesch. Der Freitag steht im Zeichen der kölschen Musik mit "Querbeat", "einer der gefragtesten Bands in Köln und Umgebung", weiß Pesch. Am Samstag wird eine Open-Air-Party gefeiert, Marc Pesch kündigt dafür "einen der bekanntesten deutschen Künstler der 90er Jahre an": "Oli P." war lange in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen und landete mit Cover-Songs (Flugzeuge im Bauch, So bist Du) zwei Nummer-eins-Hits in den Single-Charts.