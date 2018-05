Grevenbroich: Gefährliche Draht-Falle im Stadtpark

Grevenbroich Die Stadtverwaltung Grevenbroich hat Anzeige wegen versuchter Körperverletzung bei der Polizei erstattet. Grund ist ein Draht, der quer über einen Spazier- und Fahrradweg gespannt wurde. Ein aufmerksamer Grevenbroicher hat die Falle entdeckt.

Auf der Fahrt zum Brötchenholen am frühen Morgen hat er ihn im letzten Augenblick gesehen - den Draht, der in etwa 40 Zentimetern Höhe quer über einen Weg im Stadtpark gespannt worden war. Robert Wirtz bremste sein Fahrrad sofort ab und kam kurz vor der gefährlichen Falle zum Stehen. "Das hätte böse ausgehen können", sagt der 35-Jährige. Nachdem der Grevenbroicher vergeblich versucht hatte, das fest verzurrte Metallstück mit der Hand zu lösen, fuhr er wieder nach Hause, um eine Zange zu holen. "Das konnte ja so nicht bleiben", sagt Wirtz. "Schließlich wird der Weg auch von Müttern genutzt, die mit Kindern auf dem Fahrradsitz unterwegs sind. Nicht auszudenken, was da passieren könnte."

„Mit Müll und Sachbeschädigung haben wir es öfter zu tun“

Auf Initiative des im vergangenen Jahr gegründeten Stadtpark-Fördervereins ist in der "grünen Lunge" schon einiges getan worden. Viele Bereiche, die in den vergangenen Jahren zugewachsen sind, wurden bereits freigeschnitten. Ziel ist es, den Park bis 2020 wieder in den Zustand zur Zeit der Landesgartenschau 1995 zu versetzen. Doch nicht jeder weiß dieses Engagement zu schätzen. An vielen Ecken wird nach wie vor achtlos Müll hinterlassen, in den Teichen schwimmen Bierflaschen mit dem Hals nach oben. Vor Ostern wurde sogar ein Baum in der Nähe der Villa Erckens gefällt, aktuell haben Unbekannte einen stattlichen Trieb einer alten Eibe von seiner Rinde befreit. Ob der Baum noch gerettet werden kann, ist fraglich. In diesem Fall wird die Stadt Anzeige wegen Sachbeschädigung erstatten. Außerdem werde die Grünkolonne ein wachsames Auge auf den gesamten Stadtpark richten, betont Stephan Renner.