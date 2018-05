Grevenbroich: Schönheits-Kur für die Teiche im Stadtpark

Grevenbroich Ehrenamtler packen an, um die stark verschmutzten Gewässer wieder auf Vordermann zu bringen.

Vorsitzender Johannes Haas und Schatzmeister Bernhard Oberbach packen höchstpersönlich an, um die Teiche am Eingang des Parks und in der Nähe des Kunst-Blitzes "Permanent Lightning" in einen ansehnlicheren Zustand zu bringen. Dabei gehen sie äußerst behutsam vor, greifen zu Rechen und Netzen statt zu technischen Gerätschaften, die ihnen die Arbeit erleichtern würden. "Wir befürchten, dass sonst Frösche und andere Amphibien, die in den Teichen leben, getötet werden könnten", sagt Johannes Haas. Deswegen setzen die beiden Vorstandsmitglieder vorsichtshalber lieber auf Muskelschmalz.